Muere Álex Casademunt, ex participante de ‘Operación Triunfo’

El cantante español de 39 años, falleció en un trágico accidente de motocicleta en Mataró, Barcelona.

La noticia del fallecimiento de Álex Casademunt, ex participante del programa ‘Operación Triunfo’, fue filtrada a través de las redes sociales, por un trabajador de emergencias que llegó al accidente. Incluso su familia se enteró mucho después del accidente, esto causó indignación en los usuarios de la web.

El accidente ocurrió este martes en la carretera de Cirera, entre las plazas de França y de la Gran Bretanya y de acuerdo a las investigaciones de la policía local de Mataró, Álex chocó de manera frontal contra un autobús.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar del siniestro, los bomberos extrajeron el cuerpo de la víctima, para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal para realizarla una autopsia.

Álex Casademunt cobró fama gracias a su participación en la primera edición de Operación Triunfo, la cual fue emitida en 2001 y 2002, donde quedó en décimo lugar. Ahí conoció a David Bisbal y Natalia Rodríguez, incluso Bisbal manifestó su tristeza en Instagram al enterarse de la muerte de Álex.

“Alex de mi corazón! he abrazado a mis tres hijos y he pensado en ella, en Bruna. Sé que te has convertido en la estrella que más brilla en el cielo. Te quiero amigo mío”, escribió junto a la siguiente postal y es que el cantante dejó a una pequeña.

Estos han sido algunos mensajes que han compartido en redes para despedirse del cantante.

Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad.

— davidbisbal (@davidbisbal) March 3, 2021