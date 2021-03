Nieta de Lupita D’Alessio debuta como cantante

Durante el 2019, Sara María D’Alessio, hija de Ernesto D’Alessio confirmó su talento para el mundo de la música y recientemente declaró que podría seguir los pasos de toda la familia en la música.

‘Despierta América’, difundió parte de este vídeo que se viralizó hace más de un año y junto a su papá, dio a conocer que debutará en el escenario junto a su abuela y emocionó a seguidores de la dinastía.

A sus 13 años, aunque confirmó que practicó junto a su abuela, reconoció que no fue lo mismo estar en ensayos con su papá, quien fue menos exigente a la hora de ensayar.

“Si me llena, me gusta. Pero fue más lo que me costaba admitirlo, en un lugar de mí ya sabía, pero por otro lado decía no, por llevarle la contraria a mi papá”, declaró Sara a las cámaras de Televisa, quienes dieron esta exclusiva.