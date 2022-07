Mónica Dossetti habla tras agresión de su hermano

Este inicio de semana se viralizó un video de Mónica Dossetti, donde se mostró una agresión que vivió por parte de su hermano, imágenes en las que intenta estrangularla y a pesar de que han causado indignación la retirada actriz confiesa que no quiere que le hagan nada.

Fue en una entrevista con el programa ‘Venga la alegría’ que Mónica confesó que lo que menos pretende es arremeter en contra de su hermano pues dijo que ya perdió a uno.

“Está de la chingada, pero, pues es mi hermano y no se vale. Ya perdí uno y a éste no quiero perderlo… No quiero que le hagan nada malo a mi hermano, a mi hermanito”, declaró Mónica, quien decidió alejarse del mundo de la actuación debido a que padece de esclerosis múltiple.