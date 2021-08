Mon Laferte anuncia que está embarazada

La cantante chilena sorprendió a sus más fieles seguidores al anunciar que está embarazada.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Mon Laferte decidió hablar de su estado, aunque enfatizó que aun no ha cumplido las 12 semanas de gestación para dar a conocer que está embarazada.

Con un vídeo, Norma Monserrat Bustamante Laferte, explicó de manera franca que este último año la ha pasado bastante mal, no solo por la pandemia, también por atravesar conflictos laborales, sin embargo, confesó que está muy contenta.

“Siento que no puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes y hablo con honestidad. Hace un año que llevo intentando embarazarme, es un deseo que me vino a los treinta y tantos, porque antes no quería tener hijos y ha sido un año muy duro, muy difícil de muchas hormonas, de cambios de peso, de humor y ha sido difícil, en medio de la pandemia”.

“Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”, confesó en la siguiente postal.

