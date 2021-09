Miley Cyrus sufre ataque de pánico durante un concierto

En un reciente concierto la cantante de 28 años confesó que sufrió un ataque de pánico, incluso detuvo su presentación para compartir esta noticia con el público que asistió.

Miley Cyrus mostró su lado más vulnerable para explicar que este episodio fue debido a la ansiedad de volver a los escenarios después de la cuarentena por la pandemia de COVID-19.

Lo anterior ocurrió en su concierto que ofreció en el Festival Summerfest 2021 que se realizó en Milwaukee, Estados Unidos, la también actriz detalló que fue exactamente en el momento en el que se apagaron las luces que comenzó a sentir que le faltaba el aire.

.@MileyCyrus confessed @Summerfest tonight that she felt like she was having a panic attack in the middle of the show. “I think by being honest, that makes me less afraid,” she said. Look for our coverage of her amazing show @journalsentinel https://t.co/VszwAqVemN pic.twitter.com/JX7I0VcDKT

— Piet Levy (@pietlevy) September 18, 2021