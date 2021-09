Miley Cyrus se convierte en Hannah Montana por una noche

Hannah Montana fue uno de los personajes más emblemáticos de la carrera de Miley Cyrus, aunque por varios años, decidió dejarlo guardado en el baúl de los recuerdos, hasta hace unos meses cuando comenzó a lanzar algunos recuerdos en redes y recientemente en uno de sus conciertos.

Miley decidió homenajear a Hannah Montana con una playera, recordando inmediatamente al personaje que la acompañó desde 2006 hasta 2011.

View this post on Instagram

Luego de esto, compartió las fotografías del momento a través de su cuenta de Instagram y por supuesto, confirmó que para ella, Hannah Montana siempre será un personaje que cambió su vida.

Lo que más emocionó a seguidores es que durante este momento, la cantante ondeó una bandera donde se leía una propuesta íntima a la cantante.

Fue durante el 24 de marzo el aniversario oficial de Hannah Montana y por supuesto, donde agradeció haber compartido su vida junto a un personaje tan querido de Disney.

"hola hannah, ha pasado tiempo, 15 años para ser exactos, desde la primera vez en que me puse ese flequillo rubio en mi frente para esconder mi identidad y me puse una bata rosa con las siglas de hm en el corazón, en ese momento no supe que tú vivirías siempre en mi corazón" pic.twitter.com/42YzhabCIP

— 𝖕𝖑𝖆𝖘𝖙𝖎𝖈 𝖍𝖊𝖆𝖗𝖙𝖘 (@milesholy) March 24, 2021