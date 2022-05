Megan Fox podría estar casada con Machine Gun Kelly

Una de las parejas del momento es la que conforman Megan Fox y Machine Gun Kelly quienes han dado mucho de qué hablar al revelar detalles de su romance y ahora el cantante ha causado revuelo tras su reciente presentación pues se especula que ya se habría casado con la actriz.

Fue durante su presentación en los Billboard Music Awards 2022 que se celebraron este domingo por la noche, cuando Machine Gun Kelly se refirió a Megan Fox como su esposa.

Además durante la canción, mientras Machine Gun habla de su hijo por nacer, se alcanza a escuchar un latido debajo de la canción. El latido del corazón se detiene y MGK canta: “Ve a dormir, te veré en mis sueños. Esto cambia todo. Ahora tengo que liberarte”.

Al momento de despedirse del público, las cámaras enfocan a Megan quien se visiblemente conmovida por el tema de su pareja.

MGK performing for his "wife" and twin flame Megan Fox at the #BBMAs 😍 pic.twitter.com/lsnoWHFQ6i

— E! News (@enews) May 16, 2022