¿Eiza González estrena romance con Jason Momoa?

Después de que se especulara un romance entre Eiza González y Jake Gyllenhaal, un nuevo rumor ha comenzado a cobrar fuerza alrededor de la vida amorosa de la actriz mexicana, ahora involucran al protagonista de ‘Aquaman’, el actor Jason Momoa.

Fue la revista People la que dio a conocer que Jason Momoa estaría saliendo con Eiza Gozález, romance que habría surgido tras el anuncio del mismo actor de su separación de Lisa Bonet, con quien mantuvo una relación de 20 años.

View this post on Instagram

Una fuente dio a conocer a People este nuevo romance entre Jason y Eiza, asegurando que por el momento no es nada formal.

Eiza González Is 'Having Fun' with Jason Momoa, Not 'Necessarily Looking for a Boyfriend': Source https://t.co/y5kpF7jcNe

— People (@people) May 16, 2022