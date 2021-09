Ex conductor de Bizbirije lanza emotivo mensaje

Este fin de semana el ex conductor de Bizbirije, Max Espejel, utilizó sus redes sociales para lanzar un emotivo mensaje al estilo de Steve de ‘Las Pistas de Blue’.

Aparentemente fue inspirado por el conductor de Nickelodeon, y decidió utilizar la plataforma para confirmar que como Steve, él tampoco ha olvidado a quienes crecieron junto a él.

Pero lo que más destacó fue al decirles a quienes lo siguieron, que continúen luchando por sus sueños y por todo lo que desean obtener en cualquiera etapa de su vida.

“Ahora que ya son grandes y que me los estoy encontrado en diferentes momentos de mi vida, me he dado cuenta de que muchos de ustedes lo han logrado. Los que no lo han hecho no se preocupen, porque todavía tenemos un largo camino y tenemos siempre la capacidad de lograr, en cualquier momento de nuestra vida, nuestros sueños”, confirmó en medio de una sonrisa.