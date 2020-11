Kimberly Loaiza responde si está embarazada

La YouTuber ha generado una verdadera polémica desde hace unos meses atrás ya que sus fanáticos aseguran que está embarazada nuevamente.

En sus últimas publicaciones de Instagram, TikTok y YouTube, Kimbelry Loaiza ha optado por un look más relajado y está usando prendas mucho más holgadas. En cada una de estas publicaciones sus seguidores desatan un debate sobre su posible embarazo.

Incluso, en el canal de espectáculos del periodista Gerardo Escareño, ‘Vaya Vaya’ confirmó la noticia, primero mostró una imagen en la que el embarazo es muy evidente, incluso aseguró que una fuente cercana al circulo de los influencers le confirmó la noticia sobre el estado de la ‘Lindura Mayor’.

Sin embargo, Kimberly Loaiza, publicó en su canal de YouTube el vídeo más esperado por sus fanáticos donde respondería a todas sus preguntas y negó rotundamente que esté embarazada, incluso aseguró que está subiendo de peso por una cirugía a la que se someterá.

“Ya paren por favor. ¡Ay Dios! Linduras por fin responderé a la pregunta más esperada por ustedes. Yo sé que todos piensan que estoy embarazada de nuevo pero la verdad es que no. Estoy pasada de peso porque necesito grasa para una operación que me haré, he comido mucho para poder subir de peso, por eso estoy usando ropa muy suelta”, explicó en el minuto 16:50.