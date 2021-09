Mariana Seoane presume cuerpazo a sus 45 años con esta atrevida fotografía

La actriz sorprendió a sus más fieles seguidores de Instagram al colgar una atrevida postal en la que aparece sin ropa y demostrando que a su edad sigue manteniendo cuerpazo de infarto.

En la imagen que ya acumula más de 59 mil reacciones, Mariana posó completamente desnuda, con un filtro en blanco y negro que hace elegante la fotografía, además adelantó que compartiría más de esta sesión.

“Esta soy yo a mis 45 años. Orgullosa de ver en lo que me he convertido como mujer, hermana, hija, amiga y artista. Esta foto una probadita del estudio que me hizo mi gran amigo Enrique Covarrubias de los mejores fotógrafos de México, cuéntenme ¿qué les parece?”, escribió como descripción de la fotografía.