¿Mariana González confirma que su relación con Vicente Fernández Jr. terminó?

Después de que la empresaria se enfrentara a rumores sobre una posible ruptura con el primogénito del ‘Charro de Huentitán’, la misma Mariana ha decidio aclarar el asunto.

Todo comenzó porque Mariana González Padilla conocida como ‘La Kim Kardashian Mexicana’ publicó un video en sus historias breves de Instagram, donde levantó sospechas de una posible ruptura.

En el clip, la empresaria explicó que desde hace unos días no está junto a Vicente Fernández Jr. debido a que se tuvieron que separar por motivos laborales,sin embargo, el video se sacó de contexto, pero lo que realmente expresó fue otra cosa.

“¿Qué les parece? Me tuve que maquillar yo, porque mañana llega mi bombón, ya lo estoy esperando con ansias desesperadas, me tocó hacerme la producción a mí y por trabajo nos tocó estar separados, mi amorcito está en Colombia y a mí me tocó estar en Tulum, por eso no pudimos estar en Las Vegas ni en ningún lugar teníamos muchas ganas de ir a la pelea”, señaló la empresaria.