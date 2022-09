Becky G sorprende en campaña de la ropa íntima de Kim Kardashian

La cantante sorprendió a sus más fieles seguidores al publicar que es parte de la campaña de la línea de ropa íntima de la empresaria y socialté, Kim Kardashian.

Se trata de la firma ‘SKIMS’, la cual ha contado con la participación de varias celebridades y modelos dentro de sus campañas y ahora Becky G es parte de esta propaganda publicitaria.

Fue a través de su cuenta verificada de Instagram, Becky G compartió con sus más de 33 millones y medio de seguidores las postales presumiendo sus curvas con la ropa íntima de la línea de Kim.

“Ahhhh, soy parte de la campaña de sujetadores @SKIMS entre tantas personas increíbles Como me gusta decir, muéstralo, no lo ocultes Lanzamiento de sujetadores SKIMS el martes 27 de septiembre a las 9 a.m. PT / 12 p.m. ET solo en skims .com”, escribió la cantante en la descripción de la publicación.