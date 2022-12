Margarita Portillo se defiende de acusaciones en su contra

Después de que se publicaran supuestas declaraciones de un ex empleado de Andrés García, donde acusaban a Margarita Portillo, la esposa del actor decidió romper el silencio y habló de esta nueva polémica.

Fue en una entrevista para el programa ‘Ventaneando‘, donde Margarita Portillo habló sobre la acusación en la que según su hijo y ella le han robado dinero a Andrés García incluso los acusaron de drogar al actor, sin embargo, ella aseguro que todo está orquestado por Leonardo García.

“Todo es orquestado por Leonardo, no le importa su padre, muy lamentable que mienta por dinero. Es ridículo todo lo que está diciendo, es evidente que está orquestado por Leonardo García. Bien me dijeron que Leonardo es el que avienta la piedra y esconde la mano. Este señor dice cosas sin tener pruebas, no me conoce más que por unos minutos”, señaló Margarita.