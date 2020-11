Lupita Jones responde a Sofía Aragón; y la modelo afirma tener pruebas de lo declarado

Durante la tarde de ayer, Sofía Aragón dio algunas declaraciones sobre cómo había sido su relación laboral con Lupita Jones y aunque no habló mal de ella, sí confirmó que había sido víctima de violencia simbólica.

Ante estas declaraciones, la ex Miss Universo de 1991, utilizó las redes sociales para compartir una charla motivacional a las nuevas chicas que se encuentra en el nuevo certamen y también para defenderse de las ex modelos que la han señalado.

En esta transmisión afirmó haber apoyado a la modelo en todo momento, el supuesto viaje a Nueva York y haberla ayudado a operarse la nariz, algo que aparentemente Sofía afirma que no es verdad.

“Yo sé de dónde viene Sofía Aragón (…) No me va a vender sus cuentos baratos de frases encontradas en Google. Yo sé quién es, yo sé los traumas, las inseguridades con las que llegó”, declaró, dejando a muchos de los internautas con la boca abierta con sus declaraciones, ya que además aseguró que puede hablar mal de todas las modelos que pasaron por allí.

Afirmó que gracias a ella, Sofía había salido adelante, ya que llegaba desaliñada y con un cuadro de depresión muy grave y agregó: “es una mujer manipuladora, fría y calculadora.”

Lejos de quedar bien, muchos internautas han criticado esta postura, ya que ha confirmado que hay un problema actual con Sofía Aragón, quien más tarde, declaró no haber visto la transmisión, pero confirmó tener pruebas de todo lo que declaró por primera vez.

Asimismo confirmó que vivió violencia simbólica, pero que debido a que no tiene vídeos sobre esto, no quiere dar pie para recibir represalias por este momento.

“Yo creo que siempre lo que digas en cuanto a juzgar a una persona, habla mal de ti, yo solamente en mi en vivo, hablé de hechos, yo tengo todas las pruebas (…) Como no puedo comprobar al 100% esto (haber vivido violencia simbólica) porque no tengo vídeos, prefiero no comentar al respecto, pero de ella siempre recibí, mitad y mitad, a veces era muy linda y de repente me agarraba las lonjitas y me decía: ‘se nota que estás subiendo de peso’”, declaró en entrevista a ‘Venga la Alegría’.