Alejandro Speitzer aparece en sesión de fotos con vestido

Alejandro Speitzer se ha colocado como uno de los actores nacionales más importantes del mundo y aunque muchos han criticado su trabajo, sus proyectos han sido completamente exitosos.

Durante las últimas horas, el actor apareció posando para la revista ‘BadHombre’ donde porta vestido rosa y guantes largos, sorprendiendo a todos sus seguidores.

Esta es la primera vez que un hombre mexicano posa en vestido con el fin de desmentir que la ropa tiene género y que no debe de haber estereotipos en el mundo.

Aunque fue un buen intentó, muchos han lamentado que Alex desde su privilegio intente ser la imagen que miles de personas en todo el mundo que a diario intentan romper estos estereotipos y son insultados por ello.

“Oigan porque tanto desmadrito con la portada de Alejandro Speitzer nada más porque está mamado y es hetero lo andan celebrando cuando la realidad es otra!! En la comunidad LGBT miles de personas demuestras que la ropa no tiene género y son agredidos por eso, deberás se pasan”, se lee en uno de los tantos tuits que pusieron en tendencia al actor, no por su colaboración, si no porque afirman estas fotos fueron forzadas y eso se nota en el rostro del actor.