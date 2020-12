Lupita D’Alessio da sus primeras declaraciones tras agresiones a su hijo

Esta semana sorprendió una denuncia que hizo César D’Alessio sobre una agresión en la que acusó a Arturo Montiel.

Fue a través de sus historias breves de Instagram que el hijo de Lupita D’Alessio recurrió para hacer pública la agresión que vivió y en la que aseguró temía por su vida. El mismo día que se viralizaron las imágenes donde se aprecia su rostro completamente golpeado, publicó un comunicado de prensa.

En el documento agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y explicó que uso sus redes por el miedo que tenía en su momento, finalmente dijo que por el momento no puede dar más declaraciones al respecto por la carpeta de investigación que inició.

Aunque Lupita D’Alessio no había hablado al respecto, fue hasta este jueves que decidió romper el silencio y en su cuenta de Instagram publicó un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, el cual fue borrado horas después, donde aseguró que su hijo no está solo pero que por el momento no pueden dar declaraciones sobre los hechos.