César D’Alessio acusa a Arturo Montiel y a sus hijos de golpearlo

César D’Alessio hijo de Lupita D’Alessio apareció en redes sociales para denunciar que había sido golpeado injustamente por parte de Arturo Montiel y su familia.

Aparentemente el cantante había acudido a una presentación y tras cantar más de cinco horas, lo corrieron del lugar y apareció completamente ensangrentado y denunciado la agresión que tanto él como su esposa sufrieron.

“A mi mujer la manosearon a mí me agarraron a putazos, es gente sucia igual que el PRI, si me dan un balazo, ustedes saben por qué fue, Arturo, él fue el que me mató”, relató visiblemente afectado y completamente ensangrentado.

En las transmisiones en vivo, relató solo que fue golpeado por parte del hijo del político y el propio Arturo Montiel y, su esposa no pudo hacer nada, porque la encerraron en un automóvil; donde la manosearon en el momento.

“Yo no sé si esto funcione o no funcione, vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel del PRI, él me contrato para tres horas hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, declaró el cantante de inmediato.