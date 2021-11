Lupillo Rivera anuncia que dio positivo a COVID-19

El cantante dio a conocer que dio positivo a COVID-19 razón por la que tuvo que cancelar su participación en un evento que se llevaría a cabo en la Ciudad de México.

Esta es la segunda ocasión que Lupillo se contagia y fue a través de un comunicado de prensa que Lupillo Rivera informó su contagio y la cancelación de su presentación en el Festival Soy Grupero.

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico, quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba COVID-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”, se puede leer en el comunicado.