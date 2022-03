Ludwika Paleta presume cuerpazo sin filtros

Aunque no es la primera vez que la actriz, Ludwika Paleta enamora a sus seguidores de Instagram al compartir fotografías en bikini, esta ocasión decidió compartirlo con un gran mensaje.

Fue este fin de semana que Ludwika compartió un par de fotografías posando en bikini y aseguró que no las editó por lo que se llevó toda clase de piropos en la sección de comentarios.

“Buenos días. Tengo que confesar que dudé en subir estas fotos. No las quise retocar y estamos desacostumbrados , o por lo menos yo, a ver los cuerpos sin “arreglar” . Así es mi cuerpo, sí me cuido, sí me alimento bien ( y aunque todavía quedan ahí rastros de todas la pastas y pizzas que me comí en mis vacaciones”, escribió en la descripción.