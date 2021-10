Los Cadetes de Linares sufren aparatoso accidente de tránsito

En la madrugada del sábado 22 para el domingo 23 de octubre, Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. sufrieron un aparatoso accidente vehicular, tras regresar de una presentación en Guanajuato.

Por medio de las redes sociales, se revelaron algunas imágenes del terrible accidente, en las fotografías se aprecia cómo una camioneta está atravesada por una valla metálica de contención y también se logra ver que el vehículo está perforado por la parte delantera, con la defensa destrozada y las puertas abiertas.

Después de que se viralizaran estas imágenes, la agrupación decidió compartir un vídeo para aclarar de lo que sucedió, lamentablemente Homero Guerrero Jr. fue el que resultó más herido por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

“Hola, raza. a todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, bendito sea Dios, me dio otra oportunidad”, explicó Guerrero Jr.