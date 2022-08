Lis Vega asegura que no está enamorada de Brandón Castañeda

Desde hace más de un mes se les ha visto muy juntos a Lis Vega y Brandón Castañeda, quien fue ex novio de ‘La Bebeshita’ y a pesar de que no han formalizado una relación, la cubana aseguró que los verán juntos por más tiempo.

En un reciente encuentro con la prensa, Lis Vega respondió a todos los cuestionamientos sobre este nuevo romance, asegurando que a pesar de que es un hombre muy bueno, no está enamorada de él.

“La verdad es que no somos pareja pero lo adoro. yo le diría a las personas que la edad es un número, el tiempo no existe y por lo demás que no frenen ni una emoción, ni el conocer una persona mágica que te complete, me encataría volverme a enamorar, después de 4 años soltera, ya me toca”, expresó la bailarina.