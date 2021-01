Jeffree Star reacciona a rumores que lo vinculan con Kanye West

Una de las familias más polémicas nuevamente a traviesa por un escándalo mediático. Después de que se diera a conocer el divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian comenzó a circular en redes sociales un rumor de un posible amorío entre el rapero y Jeffree Star.

Sin embargo, el influencer de belleza rompió el silencio y reveló la verdad acerca del vídeo viral de TikTok que afirmaba que estaba teniendo una aventura con West, quien continúa casado con la socialité.

View this post on Instagram

En el clip, el joven de 35 años, confesó que cuando se despertó se sorprendió por la cantidad de mensajes que recibió y negó las acosaciones que lo asocian con Kanye pero también lo tomó con mucho humor lo que está pasando.

“Me desperté y mi teléfono explotó y dije: ‘Dios mío, ¿qué demonios está pasando hoy?’ Honestamente, no tenía idea, ¿verdad? … Me lo guardo para mí mismo. Vivo en este hermoso estado. Amo la vida. Estoy soltero. No me acostaré con nadie. Me gustan los hombres muy altos. Kanye y yo nunca salimos juntos, y todo esto es realmente divertido”.