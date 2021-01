Andrea Escalona relata presencia de Magda Rodríguez

Fue el pasado mes de noviembre cuando murió de manera sorpresiva la gran productora Magda Rodríguez y su hija Andrea Escalona vive aún el duelo.

En una reciente entrevista que ofreció a la prensa, la conductora expresó cómo ha sentido la pérdida de su madre a quien asegura todavía siente que la acompaña y puede percibir su presencia en algunos momentos de su día a día.

Andrea agregó que sueña mucho con su mamá y la escucha todo el tiempo, sin embargo, entiende que está de otra manera a su lado. Finalmente agregó que quiere esperar un año para poder contactar a Magda ya que necesitan un tiempo de descanso después de la muerte.

“Creo que todavía no es el tiempo, igual que con las cosas a mi me gustaría que pasen ocho meses, un año y dejar que estuviera tranquila. Porque tampoco es algo que tampoco me urge, por lo pronto sí la he sentido y sé que está conmigo y con eso estoy tranquila”, detalló.