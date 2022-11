Leonardo García explota contra la prensa al ser cuestionado por su papá en un evento “zen”

Recientemente Andrea García, reveló en una entrevista las complicaciones que ha tenido su papá en los últimos meses y aseguró que el panorama es “doloroso”.

Durante esta entrevista, la actriz confesó que el primer actor está perdiendo la “claridad mental” y por ello ha lanzado fuertes comentarios en su contra lo que calificó como una situación “delicada”.

Después de éstas declaraciones de Andrea García, el programa matutino ‘Venga La Alegría’, compartió una entrevista con Leonardo García, quien explotó con la prensa al ser cuestionado sobre los dichos de su hermana.

Lo curioso de la reacción de Leonardo fue que durante un evento de meditación casi pierde el control y se le notó molesta.

“No las he visto. Me vale ma$%e, no voy a hablar. Ya hemos hablado mucho de eso”, respondió ante a las cámaras de televisión.