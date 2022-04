Laura Bozzo explota contra la prensa

Esta mañana Laura Bozzo sorprendió al anunciar que se une a las filas de Imagen televisión.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde compartió un vídeo de la bienvenida que le dieron en la televisora, esto durante la transmisión del programa matutino ‘Sale el sol’, en la que Carlos Quirarte la recibió con flores, mientras que la recibieron con aplausos Ana María Alvarado, Joanna Vega-Briesto, Alex Kaffie y Gustavo Adolfo Infante.

“Gracias @imagentvmex por esta oportunidad de regresar con mi público mexicano que amo con toda mi alma, gracias a Dios por tantas bendiciones, nunca me soltó la mano a mi Virgen de Guadalupe prometo no darte más problemas, aprendí de mis errores vuelvo con todo y las obras hablan por mi, haremos ‘Laura casos resueltos’ para que vean la ayuda y como le cambiamos la vida a tanta gente’, muy emocionada”, se puede leer en la publicación.

Más tarde, Laura tuvo un encuentro con la prensa en el aeropuerto, en la que se mostró molesta por las preguntas que le realizaron algunos reporteros, pero fue evidente que no quería hablar con el de ‘Ventaneando’, en el minuto 3:27 le preguntan sobre su relación con el fisco y ahí es cuando Laura explota.

“Tu eres de ‘Ventanenado’, obvio, ya me lo imagine, a nadie les interesa, los proyectos, las fundaciones, hay que chingar a Laura. Ya les he dicho no tengo ningún problema”, respondió furiosa. Cuando le mencionaron el nombre de Alfredo Adame, quien la acusó trata de personas, la conductora volvió a estallar.