Lalo Mora asegura que no tocó a fan sino que se iba a caer

Aunque el cantante de reginal mexicano había evitado a la prensa, finalmente reapareció ante la prensa y no pudo evitar ser cuestionado sobre los vídeos que han circulado en donde lo dejan mal parado y lo acusan de acoso.

Lalo Mora, aseguró que está muy delicado de salud después de haber padecido COVID-19 y aunque apenas puede caminar, no ha parado de trabajar debido a que tiene muchas deudas pendientes por saldar.

Fue para el programa ‘Hoy Día’ que Lalo Mora que justificó su acción machista que fue exhibida en la que toca el seno de una fan sin consentimiento y aseguró que nunca fue su intención acosarla, pero que se iba a caer y se agarró de su fanática.

“Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó ella”, explicó Lalo ante las preguntas del reportero de espectáculos que trataba de averiguar más y su respuesta fue que apenas podía andar.