Lalo España anuncia que tiene COVID-19

Fue a través de sus redes sociales que el actor y comediante dio a conocer la noticia asegurando que se encontraba muy triste por dar positivo a la prueba de COVID-19.

En su cuenta oficial de Twitter publicó un breve comunicado donde reveló que se sentía con la responsabilidad de anunciar que tiene coronavirus: “Es mi obligación moral informar que acabo de resultar positivo en #COVID De momento me siento triste y no sé cómo acomodar los pensamientos y las emociones; pero esto es algo que nos ha invadido y ni hablar, le voy a echar todas las ganas. Estamos vivos”, se lee en el tuit.

Además el mismo tuit lo compartió a través de sus historias breves de su cuenta oficial de Instagram.

Es mi obligación moral informar que acabo de resultar positivo en #COVID De momento me siento triste y no sé cómo acomodar los pensamientos y las emociones; pero esto es algo que nos ha invadido y ni hablar, le voy a echar todas las ganas. Estamos vivos. 🙏🌅🌹

Además el actor compartió una selfie en las dos redes sociales donde asegura que a pesar de haber dado positivo al coronavirus, se siente agradecido con sus fanáticos quienes le han mandado sus mejores deseos.

“Según yo me iba a alejar de los medios y redes un rato. Sólo debo decir que me siento tan querido, agradecido y afortunado, que esto me conmueve, compromete y estimula infinitamente. Estamos vivos, recuérdenlo de cuando en cuando. Y todo lo que esto implica, ¡por favor! ¡GRACIAS!”, se puede leer en la descripción de la foto.