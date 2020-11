Escorpión Dorado coquetea con Paola Rojas y Consuelo Duval

Uno de los personajes más famosos en YouTube de Alex Montiel es sin duda alguna El Escorpión Dorado, figura que se caracteriza por su irreverencia.

Durante su participación como invitado especial en el programa ‘Netas Divinas’, que conducen, Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, no dudó en coquetear con las conductoras, pero en especial con Paola.

Fue cuando recordaban su etapa en radio que Paola mencionó cómo se conocieron, pero El Escorpión aseguró que compartieron más que el espacio en un programa de radio.

“Quiero usar sus técnicas periodísticas y está hilando los lugares y las personas pero ni siquiera se acuerda, ni se acuerda cuando intercambiábamos babas, ni nada de eso se acuerda”, dijo El Escorpión, mientras Natalia lo interrumpió para preguntar: “¿y sí salieron?”, pero Paola lo negó rotundamente: “ay no no yo de eso sí me acordaría”. Posteriormente coqueteó con Consuelo quien sacó su personaje de Nacaranda.