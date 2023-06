“La Sirenita” decepciona en taquilla a nivel internacional

La adaptación live-action de “La Sirenita” ha resultado ser una gran decepción para Disney, ya que no ha logrado superar las expectativas de taquilla. En su primer fin de semana, la película solo ha recaudado alrededor de 163.8 millones de dólares, lo cual la sitúa como uno de los mayores fracasos de la temporada.

A nivel internacional, la situación es aún peor, ya que la cinta ha reportado ingresos por debajo de los 100 millones de dólares en sus primeros cuatro días en cartelera. Esta cifra es preocupante si la comparamos con otros live-action de Disney, como “101 Dálmatas” y “102 Dálmatas”, que recaudaron 320 millones y 183 millones de dólares, respectivamente, durante su estreno.

Estimated international debuts for The Little Mermaid include:

Mexico – $8.5M

U.K. – $6.3M

Italy – $4.7M

Australia – $4.0M

Brazil – $4.0M

France – $3.6M

Spain – $3.6M

S. Korea – $2.8M

Argentina – $2.5M

China – $2.5M

Germany – $2.4M#TheLittleMermaid #BoxOffice

