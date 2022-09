La reina Isabel II se encuentra bajo supervisión médica

Este jueves las redes oficiales del Palacio de Buckingham dieron a conocer que la reina Isabel II está bajo supervisión médica.

Fue a través de un comunicado donde se destaca que los médicos están preocupados por la salud de la Reina y por lo que han sugerido que se encuentre bajo supervisión médica. La noticia ya le dio vuelta al mundo y miembros de la Familia Real ya han viajado al castillo de Balmoral en Escocia, su estancia de verano.

Sus cuatro hijos ya han viajado a Balmoral, los primeros en llegar han sido Carlos de Inglaterra y su esposa, Camilla Parker Bowles.

Isabel II de 96 años permanece en el castillo de Balmoral, su residencia de verano, después de su último evento público el pasado martes, al recibir a la nueva primera ministra, Liz Truss, para encargarla la formación de un Gobierno.

Desde esa reunión se dio a conocer que la reina canceló su reunión semanal con el Consejo Privado, con el que discute cada semana de manera remota asuntos de Estado. Estaba previsto que tomara juramento a los nuevos ministros que debían incorporarse a ese consejo.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022