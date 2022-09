Se le escapa a José Eduardo Derbez decir cómo fue el accidente de su papá

Desde hace un par de semanas Alessandra Rosaldo anunció que Eugenio Derbez sufrió un accidente que requirió intervención médica.

Aunque la cantante manejó el tema con total hermetismo, parece ser que incluso en el propio circulo familiar la información sobre el estado de salud del comediante es muy reservada, al menos así lo dejó ver José Eduardo Derbez.

Fue durante su participación en el programa ‘La Saga’ con Adela Micha, que el actor confesó que sabe muy poco de su accidente, sin embargo, reveló que el accidente que sufrió el actor fue por una caída.

José Eduardo mostró su incomodidad al hablar del tema, quiza por que en su propia familia o el mismo Eugenio Derbez no quiere que se revelen las causas del accidente, pero explicó que fue Vadhir quien le confesó que su papá se había caído.

“Pues lo primero que mandaron fue que mi papá estaba en el hospital, pero eso fue recién cuando se cayó y les puse ‘oigan qué pasó’, no sé quién puso ‘pregúntale a no sé quién’, otros pregúntale en privado a no sé quién, no me lo pueden decir en donde estamos todos. Comencé a preguntar por separado y mi hermano me contestó pues sí se cayó”, explicó José Eduardo.