La Bebeshita asegura que Rix le pedía fotos

Después de la denuncia pública que realizó Nath Campos en contra de Ricardo González, mejor conocido como Rix, Daniela Alexis contó cómo fue su experiencia con el youtuber.

Fue para el programa ‘Venga la Alegría’ que La Bebeshita declaró que hace siete años salió con Rix ya que existía una atracción. Sin embargo, reveló que lo considera un patán ya que hablaba mal de ella a sus espaldas.

“Es un patán, un mentiroso, un manipulador. Yo sí terminé súper mal con él, hasta termino bloqueado. Me invitó a su casa y me enteré por otros amigos en común que él hablaba mal de mí: ‘Es que me ruega’, ‘qué asco ella’ y hablaba de otras mujeres mal de ‘Ya me la besuquié, ya bye’”, relató en la entrevista.