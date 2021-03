Kylie Jenner responde a ‘haters’, tras críticas por pedir dinero

Hace unos días, Kylie Jenner fue blanco de críticas por pedir donaciones para una operación de su ex maquillista pero lejos de incentivarlos, muchos de ellos comenzaron a criticar que no ayudara a su amigo a pagar esta operación.

Lejos de olvidarlo, la socialité utilizó su cuenta de Instagram para desmentir que Sam sea su amigo y que simplemente decidió ayudar con 5 mil dólares en ‘GoFundMe’, donde la meta eran 10 mil dólares.

“Siento que es importante para mí aclarar esta falsa narrativa de que le he pedido dinero a los fans y no estoy pagando las fracturas médicas de mi maquillador. Sam no es mi maquillador y desafortunadamente ya no tenemos una relación personal, pero trabajé con él hace unos años y creo que es el más dulce”, resaltó.