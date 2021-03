Kylie Jenner pide donaciones para la operación de exmaquillista

Durante la madrugada de este día, el nombre Kylie Jenner comenzó a ser tendencia en Twitter, luego de pedirle a sus seguidores que realizaran donaciones para juntar más de 60 mil dólares, para su exmaquillista, Samuel Rauda, quien necesitaba una cirugía en la cabeza.

La socialité pidió a sus más de 222 millones de seguidores ir a GoFundMe para donar, luego de haber donado 5 mil dólares, por supuesto, el momento le provocó críticas y memes.

Kylie Jenner sparks fury by asking fans to help raise $60,000 for her friend Samuel Rauda’s surgery after donating $5,000.

The makeup artist was thrown from a moving vehicle, suffering internal bleeding and eight brain injuries after hitting his head on the pavement. pic.twitter.com/bKrdI0RUWQ

— Pop Crave (@PopCrave) March 21, 2021