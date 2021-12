Kim Kardashian logra pasar su examen de derecho

Después de un gran esfuerzo, Kim Kardashian celebró que consiguió pasar el examen de derecho que tanto le costó pasar y que en un capítulo del reality show ‘Keep up with the Kardashians’ confesó que se sentía muy fracasada al no lograr aprobar.

Fue por medio de sus redes sociales, pero sobre todo en su cuenta verificada de Instagram donde dio a conocer la noticia sobre este logro y explicó cómo fue el proceso.

“OMFGGGG ¡PASÉ EL EXAMEN DE BABY BAR! Mirándome al espejo, estoy realmente orgulloso de la mujer que mira hacia atrás hoy en el reflejo. Para cualquiera que no conozca mi trayectoria en la escuela de leyes, sepa que esto no fue fácil ni me fue entregado. ¡Fallé este examen 3 veces en 2 años, pero volví a levantarme cada vez y estudié más duro y lo intenté de nuevo hasta que lo logré! (Tuve COVID en el tercer intento con fiebre de 104 pero no estoy poniendo excusas😉)”, escribió Kim Kardashian en la postal.

“En California, por la forma en que estoy estudiando derecho, debes tomar 2 exámenes de barra, este fue solo el primero, pero con la tasa de aprobación más difícil. Los mejores abogados me dijeron que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de derecho, pero era mi única opción y se siente tan bien estar aquí y en camino de lograr mis objetivos” detalló también en la larga publicación.

Finalmente agradeció a quienes la convencieron de tomar este camino, así como a sus profesores que le ayudaron a cambiar por completo su vida al dedicar horas a enseñarle todo lo que necesitaba para prepararse y realizar este difícil examen.

“Sé que mi papá estaría muy orgulloso y en realidad estaría tan sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio. Me dijeron que era conocido por burlarse de las personas que no rechazaron su primer intento como lo hizo él, ¡pero habría sido mi mayor animador! ¡La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, puedes hacerlo! Pon tu mente en ello y hazlo porque se siente tan bien una vez que llegas al otro lado”.

Kim Kardashian reprobó examen de primer año de derecho