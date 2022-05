Ana Bárbara rompe en llanto con Talina Fernández

Una de las secciones más emotivas del programa ‘Sale el sol’, es ‘Enfrentados’, realizado por Talina Fernández.

Durante este fragmento, Talina les pide a sus invitados que reaccionen a las palabras que ya tiene de manera previa en tarjetas. La conductora ya ha tenido a su nieta María López Levy en esta emotiva sección y en la reciente visita de Ana Bárbara, la interprete no pudo evitar el llanto.

Ana Bárbara se quebró al hablar de su papá, pero también al recordar la muerte de su hermana Mariza, al igual que mencionar a sus hijos Emiliano, José María y Jerónimo, pero eso no fue todo, ya que la interprete confesó que le hubiera gustado pasar más tiempo con Maria, Paula y José Emilio.

View this post on Instagram

“Qué difícil este encuentro, parece de psicólogo”, expresó Ana Bárbara con llanto, por su parte Talina la reconfortó diciendo: “Yo puedo decir, quién fuiste para mis nietos, cuando Pirru no me dejaba verlos, cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza, en la playa tratando de ver a mis nietos y tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos”.