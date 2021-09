Kendall Jenner construirá casas para familias vulnerables en Jalisco

Después de que la modelo y empresaria, Kendall Jenner lanzará su marca de Tequila, fue duramente criticada debido a que la acusaban de apropiación cultural, sin embargo, pocos sabían el trasfondo de su empresa.

Fue durante una entrevista que tuvo con Jimmy Fallon, esta semana, que Kendall explicó cómo fue que se animó a crear su empresa de Tequila y confesó que siempre ha sido su bebida favorita y tras sumergirse en la diversidad del Tequila decidió lanzar uno para su generación.

“Buscaba que fuera accesible, estéticamente agradable y socialmente consciente y neutral en cuanto al género, hay tantas cosas que realmente no vi en mi generación, y así cuando me sumergí en él y descubrí que era predominantemente un espacio dominado por hombres y viniendo de una familia femenina realmente fuerte y eso me empujo”, detalló Kendall.