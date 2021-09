Eduin Caz comparte que tiene que comer solo por seguridad

El vocalista del Grupo Firme compartió en sus redes sociales una de las consecuencias de la fama y es que muchos famosos han experimentado el ser asediados por sus fanáticos.

Fue a través de sus historias breves de Instagram que Eduin Caz colgó una serie de vídeos donde, aparentemente molesto, explica a sus fanáticos que se siente frustrado de no poder disfrutar sus alimentos en espacios públicos.

“Bueno pues aquí estoy, solo, comiendo, como casi siempre estoy, solo. Me encanta convivir, me encanta hace muchas cosas, pero también soy humano, también soy persona, pero hay veces que no se puede. Me encanta tomarme fotos con ustedes pero si nos encontramos en un restaurante, súbela ya que me vaya. Pues es lo que pasa ahorita, llegué a desayunar con mis compañeros, pero pues no puedo, porque me están tomando vídeos por todos lados y se corre demasiado rápido la voz”, explicó Eduin.