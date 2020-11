Kanye West vota por él mismo durante las elecciones de Estados Unidos

Este día se cerrarán las casillas para votar para el próximo presidente de los Estados Unidos y Kanye West se ha convertido en tendencia, luego de afirmar que ha votado por la única persona en la que confía, él.

Aunque hizo su postulación a la presidencia, no todos los estadounidenses lo creen capaz de dirigir a un país, luego de haber tenido algunos episodios de bipolaridad y hacerlos evidentes a través de su cuenta oficial en Twitter.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020