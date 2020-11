Lambda García confirma que dio positivo a COVID-19

View this post on Instagram

Pocas palabras para expresar un sentimiento. Un sentimiento de vacío por el espacio que dejas en las vidas de taaaanta gente. Nos conocemos hace casi 15 años… y en 15 años admire tu fuerza, tu valía, tu entereza, tus ganas de ser la numero uno… moraleja: nunca dejes de luchar, nunca dejes de crecer. Te extrañaremos sobremanera, te pensaremos cada que estemos empezando un programa, cada que hagamos una nota y pensemos “ay, ojalá y le guste a la jefa”. Gracias por los consejos, por las risas, por la oportunidades. Pero gracias por dejar un gran legado. Gracias por dejarme a @andy_escalona y a @andy___rodriguez las amo. De aquí al cielo! Y estamos seguros que estarás allá arriba produciendo el reality mas chingon que nadie se pueda imaginar! El cielo va a tener de que hablar mi Magdis!!! Vuela alto! @magdaproducer