Claudia Álvarez no puede ver a sus mellizos por que tiene COVID

Fue este fin de semana cuando Claudia Álvarez dio a conocer la llegada de sus mellizos por medio de su cuenta verificada de Instagram.

Con un par de fotografías de la manita y piesitos de sus bebés, la actriz mostró lo pequeños que nacieron, pues fueron prematuros debido a lo complejo de su embarazo. Aunque Claudia había informado que todo estaba excelente recientemente dio a conocer que dio positiva a COVID y no ha podido verlos.

“Hace 8 días llegaron mis 2 amores que faltaban para completar mi familia, se me adelantaron muchas semanas y gracias a Dios están sanos. Con sus manitas de 1 cm al apretar mi dedito siento que son tan fuertes como un oso, e ir con ustedes a hacer de cangurito piel con piel me ha conectado hasta lo mas profundo de mi alma!!! Bienvenidos a la familia RovzAlvarez… Bienvenidos al amor más grande que hay en la vida”, escribió el pasado 22 de enero en la plataforma.

Claudia Álvarez se siente frustrada por no poder ver a sus mellizos

En las últimas horas la misma actriz colgó en sus historias breves de Instagram que iba a ver a sus mellizos dos veces al día para la terapia de canguro, la cual consiste en abrazarlos en el pecho, lamentablemente dio positiva al coronavirus y relató sus primeros síntomas.

“Hace tres días, empiezo con un dolorcito de cabeza y luego con poquitos moquitos, y yo soy una exagerada, ya saben soy una friki de todo lo que está pasando con la pandemia y todo. dije en friega me voy a hacer una prueba de PCR, en la tarde ya no fui a ver a los bebitos, pues tengo COVID, yo que me cuido tanto imagínense, obviamente se me derrumbó el mundo”, detalló.

Claudia, explicó que no han ido a ver a sus hijos debido a este contagio, pero está trabajando de manera personal mucho por la situación en la que se encuentra pues se siente impotente por no poder estar cerca de sus tres hijos, no solo los mellizos.

Claudia Álvarez comparte el nombre de sus mellizos