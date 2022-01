Kanye West confirma su nueva relación y así reaccionó Kim Kardashian

Después de que Kanye West hiciera pública su relación con la actriz Julia Fox, esto a través de las redes sociales, al compartir apasionadas fotografías que se viralizaron en Internet.

Parece ser que Kim Kardashian está completamente de acuerdo con que su ex marido ya tenga una relación nueva, sobre todo porque la nueva conquista de Kanye es admiradora de la familia Kardashian.

“Kim piensa que es cómico cómo Kanye pasó de pedirle una nueva oportunidad a dar a conocer a su nueva chica por toda la ciudad en cuestión de días. Ella sabe que no es serio y que son las típicas travesuras de Kanye”, contó una fuente al diario The Sun.

Kanye West and Julia Fox getting intimate for Interview Magazine 😳 pic.twitter.com/0mhlpI8VDC

— NFR Podcast (@nfr_podcast) January 7, 2022