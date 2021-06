Justin Bieber pide a sus fans que lo dejen en paz

El cantante canadiense se ha enfrentado en muchas ocasiones a sus fans y a paparazzi, quienes invaden de manera continua su privacidad a tal grado de llegar al hostigamiento.

En un reciente vídeo que se ha viralizado en redes sociales se aprecia la llamada de atención que Justin Bieber les hizo a unas fanáticas que lo esperaban en la puerta de su casa.

La fanática que que compartió el vídeo en TikTok bajo el usuario @vanessafex, confesó que se sintió mal después de escuchar la petición de Justin, ya que había tomado un vídeo previo a su salida del su casa.

“Te he oído, te he oído. Este es mi hogar ¿sabes a lo que me refiero? Aquí es donde vivo y no aprecio que estén aquí . Pueden estar en donde quieran, pero esta es mi casa . Sabes, al final de la noche cuando llegas a casa y quieres relajarte este es mi sitio para hacerlo”.