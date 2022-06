Justin Bieber cancela sus conciertos por una parálisis facial

El cantante canadiense, dio a conocer este viernes que padece de parálisis facial a causa del síndrome de Ramsay Hunt.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Justin Bieber explicó que se tomará un descanso de los conciertos que tiene pactados porque sufre una parálisis en un lado de la cara y no puede mover la mitad de su rostro y no se siente bien físicamente para subirse al escenario.

“Es por este virus que ataca el nervio de mi oído y mis nervios faciales y ha provocado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver este ojo no parpadea. No puedo sonreír en este lado de la cara; esta fosa nasal no se mueve. Así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, reveló en su transmisión en vivo.