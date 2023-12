Juan de Dios Pantoja revela la verdad detrás de la falsa infidelidad a Kim Loaiza

En un giro sorprendente, Juan de Dios Pantoja ha salido a la luz para desvelar la estrategia detrás de la supuesta infidelidad que sacudió las redes el pasado 18 de diciembre. En un video de 30 minutos publicado en su canal de Youtube, el influencer confiesa haber ideado todo como parte de una táctica de marketing para potenciar el lanzamiento del álbum de su pareja, Kimberly Loaiza.

En sus propias palabras, Juan de Dios explica: “Después de analizar, se me ocurrió una estrategia fuerte, le iba a ser infiel a Kim… todo bien, no haría eso, estoy muy comprometido con mi familia. Aquí no hay secretos”. A lo largo del video, Pantoja reitera que todo fue una farsa y que su participación en esta artimaña fue un sacrificio por la canción “Mal Hombre”.

El influencer no escatima al compararse con el héroe histórico mexicano: “Yo soy como el Pipila, llevo en la espalda todo ese peso y no me importa. Además de ser una estrategia, creo que es una lección para toda esa gente que se cree todo lo que inventan en internet. Vean lo fácil que es manipular información detrás de una pantalla”.

Tras el anuncio de retiro de Kim Loaiza, Juan de Dios no dudó en expresar su punto de vista en su cuenta de Twitter (anteriormente X): “Si reconozco que no es la mejor estrategia, a Kim la convencí porque de todas maneras ella ya se quería retirar desde hace tiempo, así que no tiene nada que perder”. Además, arremetió contra los críticos: “Familia, los haters no saben nada del negocio”.

Familia los haters no saben nada del negocio, ellos no entienden entre vender la distribución de un disco y firmar con una disquera. Ni porque en todas partes dice DISTRIBUCIÓN X WM y está el nombre de MI disquera ENTIENDEN.Siempre supe que eran tontitos pero no pensé que tanto🤣 pic.twitter.com/AJwvlRCEKu — JD PANTOJA 🇲🇽 (@Juandedios_P) December 19, 2023

Por su parte, Kim Loaiza, en un video posterior, admitió que participar en la estrategia afectó su credibilidad, pero aseguró que su decisión de retirarse ya estaba tomada. Explicó que busca pasar más tiempo con sus hijos y anunció el lanzamiento de la edición Deluxe de su álbum, así como el inicio de su línea de maquillaje. Aunque confirmó su retiro del contenido habitual, adelantó una gira llamada “La Despedida” para satisfacer a sus fieles seguidores que siempre la quisieron ver en solitario sobre el escenario.

La historia detrás de esta sorprendente estrategia sigue generando controversia en el mundo del entretenimiento.