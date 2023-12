Madonna desafía al famoso presentador Andy Cohen en pleno concierto: ¡cerveza de por medio!

¡La Reina del Pop no deja títere con cabeza! En su reciente presentación en Nueva York como parte de su “Celebration Tour”, Madonna sorprendió a propios y extraños al enfrentarse directamente al famoso presentador de TV, Andy Cohen, quien se encontraba entre el público. El enfrentamiento no fue solo verbal, ¡hubo cerveza de por medio!

La tensión entre Madonna y Cohen no es nueva; el presentador ha lanzado críticas hacia la artista en diversas ocasiones, desde comentarios sobre su físico hasta cuestionamientos sobre su carrera. Madonna, lejos de quedarse callada, decidió abordar la situación en pleno espectáculo.

Deteniendo el show y dirigiéndose directamente a Cohen, la Reina del Pop advirtió: “¿Qué suerte tengo, Andy?… Si dices una cosa mala más sobre mí en tu programa, voy a… oh, te meterás en muchos problemas ¡pequeña reina alborotadora!”, expresó mientras arrojaba el contenido de una botella de cerveza en sus manos.

@Madonna yelling at Andy Cohen tonight is lol. Our seats are not. pic.twitter.com/yMnj3qQxCB

— DJ Chaotic (@DJchaotic) December 17, 2023