Johnny Depp reaparece con radical cambio de look

Después del juicio mediático por el que atravesó Johnny Depp en contra de su ex esposa Amber Heard, el actor retomó sus proyectos y ahora ha sorprendido al mundo entero al aparecer con un look completamente diferente, pues se quitó todo el vello facial.

Aunque lo hemos visto en varias ocasiones y películas sin su característica barba, llevaba años sin que el actor se rasurara completamente, por lo que esta nueva apariencia es una gran transformación. Recientemente fue captado en Nueva York, Estados Unidos, sin su barba, sin su bigote y incluso con más peso.

El actor fue visto antes de su concierto junto al guitarrista Jeff Beck, donde se detuvo para dar autógrafos y tomarse algunas fotografías con sus más fieles admiradores.

“We gonna get another Pirates of the Caribbean? I just miss you doing that”

Johnny Depp: “Aww. that’s a good question. It’s good fun” pic.twitter.com/5UwpLsIg88

