JLo defiende a Ben Affleck tras declaraciones contra Jennifer Garner

Jennifer Lopez (JLo) respaldó a su novio Ben Affleck, tras las polémicas declaraciones del actor contra su ex esposa, Jennifer Garner, durante una entrevista reciente con Howard Stern.

Esto luego de que se rumoraba que Jennifer Lopez se había ofendido por los comentarios de Affleck, ella salió a desmentir y en entrevista con la revista People y negó estar molesta con el actor.

“Esta historia simplemente no es cierta”, dijo JLo. “No es así como me siento”. Sobre Affleck, con quien reavivó su relación a principios de este año tras casi dos décadas separados, afirmó: “No podría tener más respeto por Ben como padre y persona”, afirmó.