Jason Derulo reacciona de manera violenta tras ser confundido con Usher

El cantante, Jason Derulo perdió los estribos al ser confundido con Usher, incluso su reacción fue tan violenta que quedó registrada por testigos y ha sido compartida a través de las redes sociales.

De acuerdo al portal TMZ tras el incidente la policía tuvo que acudir al hotel ARIA, de Las Vegas, en las primeras horas de la mañana de este martes y es que Jason Derulo se lanzó a puñetazos a los hombres que lo llamaron Usher.

La pelea no terminó ahí ya que también se lanzó en contra del segundo hombre por lo que seguridad tuvo que intervenir en la pelea. También recalcaron que las víctimas no quisieron presentar cargos, sin embargo, existe la posibilidad de una demanda, tienen un año para cambiar de opinión.

